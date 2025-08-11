La nadadora trujillana Yasmin Silva Contreras sumó para la selección peruana la medalla de bronce en los Panamericanos Juniors, que se desarrolla en Asunción, Paraguay.

La embajadora de Finis Swim Perú y también integrante de Streamline Club logró esta presea en la prueba de 200 metros mariposa, tras realizar un crono de 2min13s57c, muy cerca del oro y del récord de campeonato que se estableció en Cali 2021 (2 minutos, 13 segundos y 51centésimas).

Tras los primeros 50 metros, Silva Contreras iba primera con 9 centésimas de ventaja sobre la brasileña Ana Julia Amaral, quien se terminó llevando el oro. Al llegar a los 100 (+0s38c) y a los 150 metros (+0s16c) cayó al segundo puesto y finalmente acabó en el podio.

La abanderada peruana hace historia al otorgar la primera medalla peruana en natación en unos Juegos Panamericanos Junior, pues al igual que en Esgrima, no se obtuvieron preseas en este deporte en Cali 2021.

Puesto 22

Antes de competir en Asunción, la nadadora trujillana, dirigida por Diego Sosa, tomó parte en el Mundial World Aquatics Singapur 2025, en donde obtuvo el mejor puesto entre las nadadoras nacionales con su 22° lugar en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2min13s72c. En su heats compitió con la canadiense, Summer McIntosh, quien se terminó llevando el oro de la prueba con récord panamericano y de campeonato.

Silva Contreras también compitió en los 200 metros combinados, en donde terminó 35° en la general con 2 minutos, 26 segundos y 57 centésimas.