Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, anunció que 2026 marcará el fin de su carrera como futbolista profesional.

En entrevista con RPP, el “Depredador” reveló que la decisión ya está tomada en familia y aspira a cerrar su trayectoria con éxito. “El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera” , afirmó el goleador blanquiazul.

Guerrero también se refirió a la Noche Blanquiazul 2026, donde Alianza Lima enfrentará a Inter Miami de Lionel Messi. Lo describió como un “partido lindo” para iniciar el año y alegrar a la hinchada, pero enfatizó que nada supera la victoria.

“Sí, es lindo, pero más lindo por la competencia... siempre va a ser más bonito sacando el resultado, ganando”, sostuvo.

Para el ídolo peruano, el triunfo ante cualquier rival es innegociable. Así, el “9” de Alianza se prepara para su despedida.

