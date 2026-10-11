La selección peruana femenina de vóley derrotó por 3-2 a Brasil este sábado 10 de octubre y clasificó a la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de 2026. Con este resultado, la Bicolor también aseguró su clasificación al Mundial de la categoría de 2027.

El encuentro se disputó en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, en Maracaibo, Venezuela, donde el equipo dirigido por Martín Escudero logró imponerse en un partido disputado hasta el último set.

Perú comenzó con autoridad y ganó el primer parcial por 25-15. Sin embargo, Brasil reaccionó en el segundo set y se impuso por 25-16, equilibrando el marcador y aumentando la exigencia para el conjunto nacional.

En el tercer parcial, la selección peruana volvió a tomar ventaja al ganar por 25-21, pero el equipo brasileño respondió en el cuarto set con un 25-17, por lo que el encuentro se definió en el desempate.

En el quinto set, la Bicolor mostró contundencia y se impuso por 15-7, sellando su victoria por 3-2 y el pase a la final del torneo continental. Ahora, Perú buscará conquistar el título sudamericano y cerrar su participación con una nueva victoria.

🇵🇪🏐 ¡𝗣𝗲𝗿𝘂́ 𝗮𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝘃𝗼́𝗹𝗲𝘆! ❤️🤍❤️ ¡Hay victorias que nos hacen soñar en grande! 🇵🇪🔥 Nuestra selección femenina Sub-19 venció 3-2 a Brasil en una semifinal de infarto y aseguró su clasificación al Mundial y a la gran final del Sudamericano. https://t.co/JXB8SQdXIE — ipdperu (@ipdperu) October 11, 2026

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