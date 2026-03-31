La Selección Peruana empató 2-2 ante Honduras en un amistoso internacional disputado en el Estadio Ontime Butarque, en Madrid, resultado con el que el equipo cerró la fecha FIFA sin conseguir triunfos.

Los dos goles del conjunto nacional fueron anotados por Jairo Vélez, quien destacó en ambos encuentros disputados durante esta jornada internacional y mostró capacidad para aportar en el esquema del técnico Mano Menezes.

Perú dominó el inicio y abrió el marcador

Desde el inicio del encuentro, la selección peruana tomó el control del balón y generó situaciones de peligro en campo rival.

Uno de los jugadores más activos fue Joao Grimaldo, quien aprovechó su velocidad por la banda izquierda para desbordar a la defensa hondureña. Tras una jugada individual, envió un centro al área que fue controlado por Yoshimar Yotún, quien asistió a Jairo Vélez para que definiera con un potente remate y anotara el 1-0.

Sin embargo, cuando Perú parecía mantener la ventaja, errores defensivos permitieron la reacción del equipo centroamericano. Una falta de cobertura en el mediocampo y una desatención en la defensa facilitaron la llegada de Palma, quien igualó el marcador ante la salida del arquero Pedro Gallese.

Doblete de Vélez y empate agónico de Honduras

En la segunda mitad, Perú buscó recuperar el control del partido con el ingreso de André Carrillo y Erick Noriega, quienes aportaron mayor manejo del balón.

El segundo tanto nacional llegó a través de un tiro de esquina ejecutado por Jairo Concha, que fue conectado de cabeza por Jairo Vélez, firmando su doblete y colocando nuevamente en ventaja a la selección peruana.

No obstante, en los minutos finales del encuentro, Honduras logró el empate definitivo con un gol en el minuto 93, frustrando la posibilidad de una victoria para el equipo nacional.

Perú cierra la fecha FIFA sin victorias

Con este resultado, la Selección Peruana culmina la fecha FIFA de marzo sin triunfos, en el inicio del proceso liderado por Mano Menezes.

El empate evidenció momentos de buen manejo ofensivo, pero también dejó en evidencia falencias defensivas que permitieron que el rival igualara el marcador en instantes decisivos.

El cuerpo técnico deberá evaluar el rendimiento colectivo e individual con miras a los próximos compromisos internacionales.