La Copa Perú 2026 vive uno de sus momentos más emocionantes con la disputa de las semifinales de la Etapa Provincial de Pisco, programadas para este domingo 28 de junio en el Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea. Cuatro equipos llegan con la ilusión de alcanzar la gloria y asegurar su clasificación a la Etapa Departamental, en una jornada que promete intensidad, buen fútbol y una gran presencia de aficionados en las tribunas.

Encuentros deportivos

El telón se abrirá a las 3:50 de la tarde con el enfrentamiento entre el Club Deportivo Cultural Manuel Gonzales Prada y Juventud Lircay FC. Ambos conjuntos han demostrado solidez durante la competencia y buscarán imponer sus condiciones para convertirse en el primer finalista del certamen provincial. La expectativa es alta debido al buen nivel mostrado por ambas escuadras en las fases anteriores.

Posteriormente, desde las 6:00 de la tarde, el Club Deportivo Bad Boys de La Platerada medirá fuerzas ante Defensor El Chaco, en otro compromiso que promete emociones de principio a fin. Los dos equipos llegan motivados y conscientes de que una victoria los colocará a un paso del título provincial, además de acercarlos al objetivo de representar a Pisco en la siguiente etapa del torneo más tradicional del fútbol peruano.

La organización ha establecido una entrada general de S/ 15.00 para los asistentes que deseen ser parte de esta verdadera fiesta deportiva. Con el lema de que “90 minutos pueden hacer historia”, los cuatro clubes saldrán al campo dejando todo por alcanzar la clasificación. La afición pisqueña ya se prepara para una tarde y noche de fútbol, donde solo los ganadores mantendrán vivo el sueño de seguir avanzando en la Copa Perú 2026.

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