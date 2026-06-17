La selección de Portugal debutará este miércoles 17 de junio frente a República Democrática del Congo por la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026.

El encuentro representa el estreno de una de las selecciones europeas con mayores aspiraciones en el torneo y el regreso de una escuadra africana que buscará sorprender desde el inicio.

Uzbekistán y Colombia completan una zona que promete ser una de las más disputadas de la fase de grupos.

¿A qué hora juega Portugal vs. República Democrática del Congo?

País Hora Perú 12:00 p.m. Colombia 12:00 p.m. Ecuador 12:00 p.m. Bolivia 1:00 p.m. Venezuela 1:00 p.m. Chile 1:00 p.m. Argentina 2:00 p.m. Uruguay 2:00 p.m. Portugal 7:00 p.m. República Democrática del Congo 6:00 p.m.

¿Dónde ver Portugal vs. RD Congo EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el partido será transmitido por DSports.

Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante DGO y las plataformas digitales autorizadas con los derechos del Mundial 2026.

Portugal quiere dar el primer paso hacia el título

Portugal llega al Mundial 2026 con una generación acostumbrada a competir en los grandes torneos internacionales.

La selección lusa se ha consolidado como una de las potencias europeas gracias a su combinación de experiencia y juventud, además de la presencia de futbolistas que militan en las principales ligas del mundo.

Después de conquistar la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones, el gran objetivo de Portugal continúa siendo levantar por primera vez la Copa del Mundo.

Los europeos parten como favoritos en el Grupo K y buscan comenzar con una victoria que les permita encarar con tranquilidad los compromisos ante Colombia y Uzbekistán.

República Democrática del Congo busca ser la sorpresa africana

La República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo con el objetivo de escribir una nueva página en su historia.

Los “Leopardos” han mostrado una evolución constante en el fútbol africano y cuentan con futbolistas que destacan en diferentes ligas europeas.

Su principal fortaleza radica en la velocidad, la potencia física y el juego por las bandas, elementos con los que intentarán competir frente a Portugal.

Aunque parten con menos favoritismo, los congoleños aspiran a pelear por uno de los boletos a octavos de final y saben que sumar en el debut puede resultar decisivo.

Colombia y Uzbekistán completan el Grupo K

Portugal, Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán integran el Grupo K del Mundial 2026.

En la previa, portugueses y colombianos aparecen como los principales candidatos a avanzar a la siguiente ronda, pero tanto los africanos como los asiáticos buscarán alterar los pronósticos.

Por ello, cada punto tendrá una enorme importancia desde la primera fecha.