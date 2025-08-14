El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong, negó que Lima vaya a albergar la final de la Copa Sudamericana 2025 y aclaró que la capital peruana solo será escenario de la final de la Copa Libertadores de ese mismo año.

El funcionario precisó que la organización trabajó únicamente con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para que el estadio Monumental sea sede de la definición del torneo más importante de clubes de la región, tal como ocurrió en 2019.

“He estado en Asunción, he tenido una reunión con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Siempre se habló de la posibilidad de tener un estadio y el Monumental tiene mucho más aforo, de tal manera que esto (la final de la Copa Libertadores) ya se ha comunicado oficialmente”, explicó Tong a TV Perú.

Asimismo, el presidente del IPD enfatizó que la supuesta elección de Lima para la final de la Copa Sudamericana carece de sustento. “También hemos conversado de la Copa Sudamericana. Totalmente descartado. Son solo rumores, dichos”, afirmó.

En las últimas semanas, se había especulado con la opción de que el Estadio Nacional albergara el partido decisivo del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica. Sin embargo, Tong aclaró que esta versión no corresponde a la planificación acordada con Conmebol.

Cabe recordar que, de acuerdo con la información que circula en medios deportivos internacionales, la final de la Copa Sudamericana 2025 tendría como sede a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. No obstante, la entidad rectora del fútbol sudamericano aún no ha hecho un anuncio oficial al respecto.