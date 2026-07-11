El Colegio Médico del Perú-Consejo Regional I La Libertad realizará la gran Carrera Pedestre “Muévete por tu salud, vive mejor”, una actividad deportiva orientada a promover la salud preventiva, la actividad física y el bienestar integral de la población.

La jornada se desarrollará el domingo 9 de agosto de 2026, desde las 6:30 de la mañana, teniendo como punto de partida El Tumi del Colegio Médico, en la Campiña de Moche. Los participantes podrán elegir entre las distancias de 6K y 10K, en una competencia abierta a todos los corredores, tanto principiantes como experimentados.

El decano del Colegio Médico La Libertad, Rafael Poma Gil, destacó que esta iniciativa busca reforzar el compromiso institucional de la orden médica con la prevención y los estilos de vida saludables.

“Nuestro Consejo Regional tiene como objetivo promover la salud, la unión y el deporte. Reafirmamos que la actividad física es una de las mejores formas de prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Esta carrera no solo convoca a los médicos, sino a toda la comunidad, porque cuidar la salud es una tarea de todos”, señaló Poma Gil.

La inscripción tiene un costo de S/ 35.00 e incluye dorsal, polo, medalla finisher, hidratación y frutas. Además, los participantes recibirán sorpresas y podrán acceder a la premiación establecida para las diferentes categorías.

La competencia premiará a los tres primeros lugares de las categorías Libres y Mayores de 40 años, tanto en damas como en varones, para las modalidades de 6K y 10K. Los premios serán de S/ 500 para el primer lugar, S/ 300 para el segundo lugar y S/ 100 para el tercer lugar.

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