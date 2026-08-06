El Real Madrid anunció este jueves la renovación del contrato del delantero brasileño Vinícius Júnior hasta el año 2032, poniendo fin a las especulaciones sobre una posible salida del atacante durante el actual mercado de fichajes.

El internacional brasileño, cuyo vínculo con el club concluía en 2027, extenderá ahora su permanencia por cinco temporadas más con el conjunto madridista.

Ocho años de trayectoria en el club

Vinícius llegó al Real Madrid en 2018, con apenas 18 años, y desde entonces se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo.

De acuerdo con el club, el delantero acumula 375 partidos oficiales, 128 goles y 14 títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones de la UEFA.

En el comunicado oficial, el Real Madrid destacó el aporte decisivo del brasileño en los éxitos recientes del equipo.

“Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid”, señaló la institución.

El club recordó que Vinícius anotó en las finales de la Decimocuarta Champions League, disputada en París en 2022, y de la Decimoquinta, jugada en Londres en 2024.

Se disipan los rumores de una salida

La renovación pone fin a las versiones que vinculaban al atacante con otros clubes europeos.

En las últimas semanas, diversos medios informaron sobre el interés del Arsenal por incorporar al internacional brasileño, aunque finalmente el futbolista continuará defendiendo la camiseta del Real Madrid.

El club también anunció el fichaje de Yan Diomandé

Horas antes de confirmar la renovación de Vinícius, el Real Madrid anunció la incorporación del extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, procedente del Leipzig.

Según medios internacionales, el club español habría desembolsado alrededor de 160 millones de dólares, cifra que convertiría a Diomandé en el fichaje más costoso de la historia del conjunto merengue.

El joven atacante reforzará el frente ofensivo junto a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, bajo la dirección técnica del portugués José Mourinho, quien regresó al banquillo madridista.