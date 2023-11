Renato Tapia, expresó su respaldo a Juan Reynoso, director técnico de la selección peruana, tras el empate 1-1 contra Venezuela en la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. Aunque la ‘Bicolor’ no ha conocido la victoria en los últimos duelos clasificatorios a la Copa del Mundo 2026, está en el último lugar de la tabla de clasificaciones y solo a logrado un gol en su último encuentro , el jugador del Celta de Vigo aún confía en la dirección del ‘Cabezón’

Tras el empate con sabor a derrota frente al equipo de Venezuela, el futbolista peruano en conversación para ‘Zona Mixta’ se pronuncio sobre las críticas hacía Reynoso y lanzó un polémico mensaje en el que destacó la necesidad del ‘Cabezón’ como líder de la selección peruana.

¿Renato Tapia respalda a Juan Reynoso?

En un inicio, Tapia indicó que conoce a Juan Reynoso y que considera que es indicado para guiar al equipo en esta situación. Además, destacó el juego de Perú durante el primer tiempo del encuentro. “ Yo conozco a Juan Reynoso, conozco a la familia, al comando técnico. Me parece que es el correcto para este grupo. Como te digo, me parece que en el primer tiempo demostramos qué es lo que queremos” , dijo en un inicio Renato Tapia.

Por otro lado, el futbolista peruano admitió que el equipo no atraviesa un buen momento. “ Hay muchísimas cosas por mejorar, eso no lo niego. No soy tonto de decir que todo está bien. Hay que aferrarnos a lo bueno y tratar de repetirlo ”, agregó

Renato Tapia se pronunció sobre la hinchada

En relación con los hinchas peruanos, el mediocampista de 28 años agradeció el constante respaldo de los seguidores de la selección, reconociendo el esfuerzo de aquellos que se hicieron presentes en el estadio un martes por la noche.

“ No le pido al hincha que piense racionalmente porque no lo hace , no puedo exigirle nada a la hinchada. Solamente, darle las gracias porque estuvo aquí un martes por la noche. Contentos con ellos porque nos demostraron que son incondicionales”, señaló.





