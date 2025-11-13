La selección peruana rescató un valioso empate 1-1 ante Rusia en el amistoso internacional disputado en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

El gol de la igualdad llegó a los 82 minutos gracias a un potente disparo de larga distancia de Alex Valera , que el arquero ruso no pudo contener.

Perú comenzó el partido con buen ritmo y dominio del balón, generando la primera ocasión clara a los 15 minutos con un remate de Maxloren Castro. Sin embargo, un error del arquero Pedro Gallese al intentar salir jugando permitió que Aleksandr Golovin marcara el 1-0 para Rusia a los 18 minutos.

En la segunda mitad, el técnico Manuel Barreto realizó variantes ofensivas con el ingreso de Kenji Cabrera, Yordy Reyna y Kevin Quevedo, buscando mayor profundidad en ataque. El equipo mostró más presión y orden, neutralizando los avances rusos y ganando terreno en el mediocampo.

El esfuerzo tuvo recompensa en el tramo final, cuando Valera sorprendió con un remate desde fuera del área que decretó el empate definitivo. Con este resultado, la ‘Bicolor’ dejó buenas sensaciones por su reacción y carácter, cerrando su gira europea con una imagen positiva.

𝗨𝗻 𝗚𝗼𝗹𝗮𝘇𝗼 𝘆 𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗿, 𝗚𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿 😮‍💨😮‍💨



Álex Valera anotó el 1-1 para #LaBicolor 🇵🇪 ante Rusia.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/nDsBQC1G7Q — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 12, 2025