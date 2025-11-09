La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que evalúa la posibilidad de reprogramar o aplazar los partidos amistosos que la Selección Peruana tiene previstos ante Rusia y Chile, debido a la cancelación del vuelo que debía trasladar al equipo hacia Europa.

Según un comunicado difundido en redes sociales, el viaje hacia San Petersburgo sufrió un contratiempo que alteró el itinerario original, lo que ocasionará la pérdida de dos días de entrenamiento. Ante ello, el comando técnico analiza ajustar la planificación y, si no se encuentra una solución adecuada, solicitar la reprogramación de los encuentros para no afectar el bienestar de los jugadores.

La FPF destacó además el compromiso y profesionalismo de los futbolistas convocados, resaltando su amor por la camiseta y la disposición mostrada frente a las dificultades logísticas.

El primer amistoso de la Bicolor estaba previsto para el miércoles 12 de noviembre ante Rusia, y el segundo, seis días después, frente a Chile. La federación indicó que informará oportunamente si los partidos se mantienen o son postergados.