La selección peruana, dirigida por Manuel Barreto, anunció la lista de 26 convocados para los amistosos internacionales que disputará en noviembre ante Chile y Rusia, en territorio euroasiático.

Entre las principales novedades figura el primer llamado de Fabio Gruber, futbolista del Nuremberg de Alemania , quien se suma por primera vez al combinado nacional.

Asimismo, destaca el regreso de Yordy Reyna, delantero del FC Rodina Moscú, quien busca consolidar su retorno tras sus recientes buenas actuaciones en su club.

Los encuentros están programados para los días 12 y 18 de noviembre, y servirán como preparación para los próximos compromisos oficiales de la Bicolor.

