La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció la noche del sábado la destitución del entrenador Pape Thiaw y de todo su cuerpo técnico, luego de la eliminación de la selección africana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La decisión fue adoptada durante una reunión del Comité Ejecutivo de la institución.

“Tras una reunión del Comité Ejecutivo se ha decidido iniciar el proceso de cesación de funciones del seleccionador nacional Pape Thiaw y de todo su staff técnico”, informó la FSF mediante un comunicado oficial.

Asimismo, la entidad señaló que su presidente, Abdoulaye Fall, ofrecerá una rueda de prensa este lunes 13 de julio para explicar los motivos de la medida y detallar los pasos que seguirá la selección.

El balance de Senegal en la Copa del Mundo dejó un sabor amargo. El conjunto africano perdió sus dos primeros encuentros de la fase de grupos frente a Francia por 3-1 y Noruega por 3-2, aunque reaccionó con una contundente goleada por 5-0 sobre Irak para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final.

Sin embargo, el recorrido terminó en esa instancia tras caer por 3-2 ante Bélgica en el tiempo suplementario, resultado que precipitó la salida de Thiaw pese a que el equipo mostró capacidad de reacción durante el torneo.

La participación en Norteamérica representó la cuarta presencia mundialista de Senegal. En la edición de Catar 2022, el combinado africano había alcanzado los octavos de final, una campaña que elevó las expectativas para el certamen de 2026, objetivo que finalmente no pudo cumplir.

La destitución de Thiaw se produce apenas unos meses después de uno de los mayores logros de su gestión. Bajo su dirección, Senegal conquistó en enero la final de la Copa Africana de Naciones, aunque posteriormente el título le fue retirado en los despachos y adjudicado a Marruecos, un episodio que marcó el cierre de una etapa ahora concluida tras el revés mundialista.