Todo está listo para que la ciudad de Trujillo albergue el Campeonato Nacional de Básquetbol U19, tanto en la categoría de damas como en varones. Este importante evento deportivo es organizado por la Liga de Víctor Larco, presidida por Jenaro Ponce de León.

El Coliseo Cerrado Gran Chimú será el escenario oficial donde se desarrollarán las competencias durante tres días de intensa actividad, desde el 10 hasta el 12 de julio.

El torneo contará con una destacada presencia de delegaciones de diversos puntos del país. En​ varones competirán las selecciones de Trujillo, Víctor Larco, La Molina y Ayacucho. Mientras que en​ damas estarán presentes los representativos de Víctor Larco, Abancay, El Tambo y Chiclayo.

Las selecciones locales han intensificado sus preparativos para dejar en alto el nombre de su distrito: El conjunto femenino está conformado por Gabriela Silva, Kiara Murrugarra, Tasha Galván, Karleigh Pohl, Ana Peschlow, Sofía Rebaza, Andrea Gonzales, Brianna Ponce de León, Luciana Marín, Ximena Pastor, Joyce Flores y Luz Alarpul. El equipo es dirigido técnicamente por Jorge Luis Ferradas Horna.

Mientras que el equipo masculino lo integran Joaquín Mosqueira, Mariano Santa Cruz, Mathías Becerra, Matías Calderón, Sebastián Tripul, Adrián Mosqueira, Moisés Acuña, Manuel Castillo, Hideki Espinoza, Piero Revilla y Aaron Ruiz. La dirección técnica está a cargo de Christian Ganoza Lozada.

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