El Club Universitario El Porvenir logró un importante triunfo en la cuarta fecha del torneo de la Segunda División de Fútbol en El Porvenir, disputado en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de la localidad.

El cuadro crema, dirigido por José Vílchez, derrotó por 3 a 0 a Los Calichines con tantos de Christopher Loyaga, Arturo Peláez y Rivaldo Manrique. Con esta victoria, son líderes del Grupo C con 10 puntos.

Cabe destacar que Sebastián Loro, volante de “U” El Porvenir, dijo que el objetivo es lograr el ascenso a la Primera División. Por su parte, el ariete Cristopher Loyaga dijo que el tanto marcado va dedicado para toda la hinchada y para su papá, Rolando, que lo acompaña cada fin de semana.

Para la quinta fecha, la “U” El Porvenir chocará ante Deportivo JR Contreras, rival que tiene 8 unidades.

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