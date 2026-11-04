El próximo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) permitirá que miles de trabajadores peruanos evalúen qué hacer con este beneficio laboral. Una de las principales decisiones será mantener el dinero disponible en una cuenta de ahorro o destinar una parte a un depósito a plazo fijo para obtener intereses.

En noviembre de 2026, las empresas del régimen laboral general tienen plazo hasta el lunes 16 para efectuar el depósito correspondiente al periodo mayo-octubre. Además, la Ley N.º 32322 autoriza el retiro del 100% de los fondos acumulados de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026.

Ante este escenario, Diego Córdova, gerente de Productos Pasivos de Alfin Banco, señala que la elección entre ambas alternativas depende principalmente del objetivo del ahorro y del tiempo durante el cual el trabajador puede prescindir de esos recursos.

¿Qué conviene más para tu CTS: una cuenta de ahorro o un depósito a plazo fijo?

Una cuenta de ahorro y un depósito a plazo fijo permiten conservar dinero en una entidad financiera, pero presentan diferencias importantes respecto a su disponibilidad y rentabilidad.

La cuenta de ahorro suele permitir retirar fondos cuando se necesitan, de acuerdo con las condiciones del producto. Por ello, puede resultar útil para emergencias, gastos próximos o necesidades imprevistas.

En cambio, el depósito a plazo fijo permite colocar una cantidad de dinero durante un periodo determinado, a cambio de una tasa de interés pactada. Sin embargo, retirar los recursos antes del vencimiento puede reducir la rentabilidad o modificar las condiciones acordadas.

Característica Cuenta de ahorro Depósito a plazo fijo Disponibilidad Generalmente inmediata Según el plazo contratado Rentabilidad Variable según producto Pactada según condiciones Plazo obligatorio Generalmente no Sí Retiros anticipados Habitualmente permitidos Pueden afectar intereses Uso recomendado Emergencias y gastos cercanos Metas con fecha definida

“Más que buscar una única alternativa para todos los ahorros, lo importante es identificar para qué se utilizará cada parte del dinero”, explicó Córdova.

Cuatro consejos para decidir qué hacer con tu CTS de noviembre

1. Prioriza una cuenta de ahorro si necesitas dinero disponible

Si los fondos de la CTS podrían utilizarse para cubrir gastos familiares, emergencias médicas u obligaciones próximas, es importante considerar una alternativa que permita acceder al dinero sin mayores restricciones.

Una cuenta de ahorro puede ofrecer esa flexibilidad, siempre que se revisen las condiciones de retiro, comisiones y tasa de interés.

La CTS tiene como finalidad original proteger económicamente al trabajador ante la pérdida del empleo. Por ello, antes de retirarla completamente, conviene evaluar cuánto dinero sería necesario para afrontar un periodo sin ingresos.

2. Evalúa un depósito a plazo fijo si no utilizarás el dinero durante varios meses

Cuando una persona cuenta con un fondo para una meta futura y sabe que no necesitará utilizarlo inmediatamente, puede considerar un depósito a plazo fijo.

Esta alternativa permite conocer anticipadamente las condiciones de rentabilidad del dinero, siempre que se mantenga hasta el vencimiento y se cumplan los términos contratados.

Por ejemplo, puede evaluarse para recursos destinados a estudios, compras planificadas u objetivos de mediano plazo.

Sin embargo, antes de trasladar fondos desde la cuenta CTS hacia otro producto, el trabajador debe considerar que el retiro reduce el respaldo económico disponible ante un eventual desempleo.

3. Compara la TREA y no solamente la tasa anunciada

Uno de los aspectos más importantes al elegir un producto de ahorro es revisar la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA), que permite comparar cuánto puede rendir el dinero considerando las condiciones aplicables.

También deben evaluarse el plazo, el monto mínimo de apertura, las comisiones y las consecuencias de retirar el depósito antes de su vencimiento.

Una tasa de interés más elevada no necesariamente representa la alternativa más conveniente si existe la posibilidad de necesitar los recursos anticipadamente.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recomienda comparar las condiciones de los productos financieros antes de contratarlos, en lugar de decidir únicamente por la publicidad de una tasa.

4. Divide tus ahorros según tus objetivos financieros

No es obligatorio destinar todos los ahorros a un mismo producto. Una alternativa es conservar una parte disponible para emergencias y evaluar otra para objetivos que permitan mantener el dinero durante un plazo definido.

Por ejemplo, un trabajador podría separar un fondo destinado a gastos esenciales y mantener otros recursos en un depósito a plazo fijo, siempre que su situación económica se lo permita.

Esta distribución puede facilitar una administración más ordenada y evitar que un gasto imprevisto obligue a cancelar anticipadamente un depósito.

¿Hasta cuándo se puede retirar el 100% de la CTS en Perú?

La Ley N.º 32322 permite disponer libremente del 100% de la CTS acumulada hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de que el trabajador haya terminado su relación laboral.

Esta autorización es excepcional y no elimina la obligación de los empleadores de efectuar los depósitos dentro del plazo legal.

A partir del vencimiento de esta disposición temporal, volverán a aplicarse las reglas ordinarias de disponibilidad de la CTS, salvo que se apruebe una nueva modificación normativa.

Más peruanos utilizan cuentas y billeteras digitales para administrar su dinero

La decisión sobre el destino de la CTS ocurre en un contexto de mayor utilización de productos financieros.

Según la SBS, al cierre de 2025, el 67% de los adultos en el Perú contaba con una cuenta o billetera digital, frente al 42% registrado en 2020.

Asimismo, entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2025, la proporción de adultos que ahorraba fuera del sistema financiero se redujo del 24% al 18%, según la memoria institucional de la SBS.

Depósitos a plazo fijo también pueden abrirse desde aplicaciones móviles

La digitalización financiera ha permitido que distintas entidades ofrezcan mecanismos para abrir cuentas y constituir depósitos a plazo sin acudir físicamente a una agencia.

Alfin Banco informó que reactivó la apertura de depósitos a plazo fijo desde su aplicación móvil, de manera que los clientes puedan realizar el procedimiento por canales digitales.

La entidad publica condiciones y montos mínimos diferenciados según la modalidad y campaña. Por ello, los interesados deben verificar el importe requerido, la TREA vigente y los plazos antes de contratar.

La recomendación principal es definir primero qué función cumplirá el dinero de la CTS, cuánto tiempo puede mantenerse sin utilizar y qué condiciones ofrece cada entidad financiera.