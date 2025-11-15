El Ejecutivo oficializó la designación de Carlos Bianchi Ramírez como presidente del directorio de Perupetro S.A., tras publicarse una Resolución Suprema en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

Cabe mencionar que con este documento se dio por concluido el cargo que ocupaba Pedro Chira Fernández.

La resolución fue firmada por el presidente José Jerí y el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, quienes dispusieron la incorporación de Bianchi al directorio.

Según la información disponible en su cuenta de LinkedIn, es ingeniero geólogo formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en finanzas y una maestría en administración en la Universidad del Pacífico.

El nuevo titular de Perupetro cuenta con experiencia previa en la misma empresa, donde se desempeñó como gerente de Supervisión de Contratos entre el 2021 y el 2023.