Los gremios empresariales expresaron su oposición a las propuestas legislativas que buscan extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo que permite operar a mineros informales mientras continúan su proceso de regularización.

Actualmente, está vigente hasta diciembre de 2025, pero un dictamen plantea alargar ese plazo por dos años adicionales y otras iniciativas proponen llevarlo aún más lejos.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso es la instancia encargada de revisar estos planteamientos, que incluyen también la posibilidad de reincorporar al padrón a mineros informales que habían sido excluidos.

Para los gremios, esta medida representa un retroceso significativo en los esfuerzos por contener la expansión de la minería ilegal, considerada una de las actividades ilícitas más extendidas del país.

En un pronunciamiento conjunto, las asociaciones señalaron que la ampliación del REINFO debilita la capacidad de fiscalización del Estado y genera un escenario de competencia desleal frente a la minería formal.