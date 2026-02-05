El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, señaló que el requerimiento presentado por Sedapal para un nuevo incremento en la tarifa del agua potable se encuentra en proceso de evaluación.

También indicó que se trata de un recurso formulado por la empresa prestadora y que el regulador no puede adelantar una decisión mientras el análisis continúe.

Gutiérrez precisó que la Sunass no tiene atribuciones para pronunciarse sobre posibles prórrogas de carácter político vinculadas al ajuste tarifario. Explicó que su intervención se limitó al rebalanceo tarifario que culminó en diciembre de 2025 y que cualquier otro planteamiento debe ceñirse a los procedimientos establecidos.

El titular del organismo regulador recordó que el marco normativo actual, definido en el Decreto Legislativo 1620 aprobado en 2023, modificó competencias que antes estaban bajo control directo de la Sunass.

Sobre el sustento del pedido, indicó que Sedapal plantea un aumento basado en una mayor tasa de ganancia, aunque los cálculos de la Sunass reconocen márgenes que oscilan entre el 5 % y 6 %.