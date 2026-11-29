Un gran número de obras paralizadas en el país, que representan miles de millones de soles estancados, sin ser invertidos, tienen como responsable a la Contraloría General de la República que, según el presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, se inmiscuyó en asuntos en los que no debía, pero que la actual gestión tiene la intención de enmendarlo.

En entrevista con Correo señaló que, muchas veces, la entidad se abocó a procesos que no tenían ninguna importancia y dejó pasar otros donde hubo mucha corrupción, por utilizar un sistema de control obsoleto. Se refirió también al Reinfo, señalando que es contraproducente que la presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes, no disimule en apoyar su prórroga pese a que es cuestionado porque genera daños al medioambiente.

Se dice que la Contraloría General de la República representa una gran traba para la ejecución de la inversión pública, ¿usted lo considera así?

Sí, así es. Estuvimos con el contralor (César Aguilar) hace una semana y se lo hemos dicho, que él tiene en sus manos un gran porcentaje o la capacidad del desarrollo del país. Lamentablemente, la Contraloría se equivocó en gestiones anteriores, hizo crecer su planilla y se inmiscuyó en muchas cosas donde no se debía inmiscuir. Y ni siquiera frenó la corrupción.

¿Tanto así se equivocó?

Así es. Y muchas veces abocándose a procesos que no tenían ninguna importancia, y dejando pasar procesos donde hubo muchísima corrupción, por utilizar un sistema de control obsoleto, totalmente anacrónico (entre ellos el control concurrente). Abocada al documento, al expediente, cuando la corrupción nunca va a estar en el expediente. Es como que en un acta se encuentre algún ofrecimiento. Eso no existe.

¿Qué respondió el contralor Aguilar sobre la preocupación que existe por la intervención de su entidad en las obras públicas?

Le hemos dicho que tiene que cambiar esa mentalidad, esa visión, y modernizarse. Felizmente lo interesante de la conversación es que nos ha dicho que coincide plenamente con nuestra visión y que está intentando hacer esos cambios tan necesarios para acelerar la inversión pública en todo el país.

Se estima que entre el 10% y 15% de las obras de inversión pública que están paralizadas es por la intervención de la Contraloría.

Sí, probablemente es así. Pero eso es directamente. Pero indirectamente también la Contraloría paraliza mucha obra porque el funcionario tiene mucho temor y demora en tomar decisiones, en firmar un destrabe de una obra, o en aprobar un adicional. Los proyectos en el mundo entero tienen adicionales, porque se basan en un expediente que es un estudio de lo que cree uno que va a encontrar. Y esto puede sufrir modificaciones, sobre todo en obras complejas como carreteras, puertos, aeropuertos. Se encuentran dinámicas que uno no había previsto. Entonces el funcionario tiene que tomar las decisiones para que la obra continúe. Y a veces no lo hace, no toma esa decisión por miedo a las acciones de control. Entonces esto tiene que cambiar sustancialmente.

Sobre la intención de cambios de la Contraloría, ¿se necesita la intervención del Congreso?

Así es. Para que haya cambios en la Contraloría tiene que involucrarse el Congreso, porque tenemos que cambiar normas. Tenemos que redefinir el papel y la forma de actuar de la Contraloría. Tiene que hacerse una revolución en el Sistema Nacional de Control. Hoy con inteligencia artificial, con Big Data, con conexión que permita tener información de otras entidades. Los signos exteriores de riqueza hoy día no son difíciles de encontrar, son sensibles, son absolutamente visibles. Entonces hay que atacar la corrupción por ahí. No se puede estar atacando la corrupción pensando en sancionar a un funcionario porque aprobó unos viáticos. Es ridículo. Esto tiene que cambiar, pero radicalmente, sustancialmente.

¿Se necesita sacar un nuevo sistema de pensiones para los profesores para evitar que la Caja Fiscal se licúe?

Una de las tareas que tiene el gobierno es acudir al Tribunal Constitucional para que prohíba la iniciativa de gasto del Congreso, que además está prohibida constitucionalmente, pero necesitamos que el Tribunal Constitucional dictamine que hay normas que tienen iniciativa de gasto, por lo tanto no pueden pasar, y eso con cualquier otro proyecto que venga a futuro. Las iniciativas de gasto tienen que venir del Ejecutivo porque es el que controla la caja y el Presupuesto General de la República.

¿Es importante hacer caja, ahorrar, para poder enfrentar un Niño que se manifiesta muy fiero, por lo que se necesita encaminar demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para frenar las iniciativas del gasto que tuvo el anterior Congreso y que podría tener el actual Congreso?

Sí, por supuesto, nuestro déficit fiscal controlado es un activo de la Nación, junto con nuestras reservas internacionales netas, nuestra inflación, que empieza también a preocupar en estos últimos meses, pero tenemos números en línea general muy superiores al resto de Latinoamérica y de nivel mundial, muy superiores a países desarrollados incluso. Todo esto hay que cuidarlo porque, si bien es cierto tenemos un sistema político que está funcionando pésimamente y un sistema de gobernanza que está funcionando muy mal, los inversionistas siguen viendo con expectativas positivas al país.

¿Nos miran porque reconocen la fortaleza macroeconómica del país?

Exactamente, es porque tenemos números macroeconómicos fabulosos. Si perdemos eso, perdemos todo. Entonces esa Caja Fiscal, que es parte de esos números macroeconómicos, de toda esa base, de esos cimientos, hay que cuidarlos porque de estos cimientos depende que nuestro país mantenga expectativas entre los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, que son importantes para desarrollar proyectos, que a su vez generan empleos formales.

Una situación muy reciente es la relacionada con la misa que realizó el Papa en la Base Aérea Las Palmas, en la que se registraron fallas muy evidentes en el sonido y las pantalla, se cuestiona la participación del titular de la Cancillería, Carlos Espá. ¿Usted considera que amerita una interpelación en el Congreso, no obstante que hay problemas muchos más preocupantes como las torrenciales lluvias en el norte del país?

Yo considero que los ministros, como el canciller Carlos Espá, están dispuestos a absolver las preguntas y las inquietudes que tengan los congresistas y eso está bien. Yo creo que es la dinámica democrática. Bueno, que vaya el ministro a absolver estas preguntas que le van a hacer sobre el tema. Ya el Canciller ha respondido que asistirá a todas las citaciones que ha recibido del Congreso (entre el 1 y 2 de diciembre).

De otro lado, el Reinfo es un gran dolor de cabeza que se mantiene por casi 10 años.

Sí, el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) es un tema que lamentablemente está enraizado en el país porque hace muchísimos años que se extiende y se extiende y se extiende y que obedece a recursos económicos que han puesto y ponen a los que les conviene, ilegales muchas veces, a los que les conviene que se extienda este Reinfo y que es hora de ponerle un coto, de ponerle un pare. El Reinfo es cuestionado porque genera daños al medioambiente, genera problemas sociales.

Mientras tanto, el Congreso se desentiende del proyecto de Ley para una nueva Ley MAPE.

Exactamente, para eso el Poder Ejecutivo ha presentado una propuesta de Ley MAPE. Sería muy lamentable, pero extremadamente lamentable, que el Congreso postergue o siga postergando el debate sobre esa nueva Ley MAPE y extienda una vez más el Reinfo. Ya es hora de ponerle fin, este 31 de diciembre debe ponerse fin a este registro que no ha dado resultados. Que el proceso de formalización minera no sea pretexto para generar actividades al margen de la ley, que tanto daño provocan al país.

La presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados (Yenifer Paredes) es cuñada del expresidente Castillo, y todo indica que busca impulsar una nueva ampliación del Reinfo. ¿Implicaría que el expresidente simpatiza con la minería ilegal, considerando la gran ascendencia que tiene sobre su cuñada?

Es totalmente contraproducente para el país. Primero porque esa minería ilegal contamina, mete mercurio, mete otros minerales dañinos, venenosos para la salud de la población, de los animales y además deforesta. Está vinculada con la trata de personas, que es el segundo efecto. Además que fomenta el crimen organizado. Es desastroso por donde se le mire y es lamentable que haya congresistas que lo promuevan.

La señora Paredes es una persona muy ligada a Castillo, lo que denota que el expresidente siempre ha sido un protector de la minería ilegal. ¿Podemos entenderlo así?

Bueno, si es una persona tan allegada a él y tan proclive a extender una vez más el Reinfo, esa es la conclusión a la que deberíamos llegar.

Para el presidente de Confiep, Jorge Zapata, la actual administración de EsSalud debe acelerar los cambios para aliviar la situación de los asegurados.

“El ministro de Trabajo (Juan Sheput) nos ha manifestado que tiene la intención de reformar EsSalud, por completo,. Su gran problema es la falta de meritocracia entre los que estaban al frente de la administración”, manifestó.

Jorge Zapata Ríos





Presidente de la Confiep

Ex presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)

Miembro Observador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Se ha desempeñado como director y gerente general de La Muralla Grupo Inmobiliario

Ex jefe en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

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