Para el presidente de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, urge hacer trabajos de contención para reducir el impacto de El Niño y así tener un mejor desempeño de la economía. En diálogo con Correo dijo que se debe reducir el número de empresas públicas ya que no están cumpliendo su función.

El Ministerio de Economía revisó al alza el estimado de crecimiento de la economía para el 2026, pasando de 3.2 a 3.4%, ¿se logrará?

Hay un tema que es fundamental: el fenómeno El Niño. Vamos a ver cuánto nos afecta. Debemos hacer todo lo posible por mitigarlo en los pocos meses que se tienen. De esto va depender mucho el desempeño del PBI. Pero la parte positiva es que las inversiones están creciendo. En el primer semestre de este año ha crecido a doble dígito (13.2%, según el Banco Central de Reserva, BCR).

Es alto el optimismo empresarial.

Las expectativas empresariales están al tope. Los precios de los minerales y los términos de intercambio siguen bien, nuestras exportaciones van bien. Todo indica que la economía debería tener un buen desempeño. Llegar a 3.4% este y el próximo año dependerá mucho de cuánto nos afecte El Niño, que si lo controlamos bien, creo que sin ningún problema deberíamos llegar a esos números.

Después de muchos años, el Ejecutivo ha convocado a las empresas para que colaboren a reducir los efectos de El Niño...

Para mitigar los estragos de El Niño hay que hacer trabajos de prevención y lamentablemente queda poco tiempo. Se hacen trabajos en Piura, donde hemos estado la semana pasada. No se han hecho obras en el Alto Piura ni en el Medio Piura, no se han hecho los drenajes pluviales en las ciudades y no se podrán hacer en tres meses porque son obras complejas. Pero sí se pueden hacer, que es urgente, trabajos para ampliar la capacidad de caudal de los ríos y evitar que se desborden. Es decir, limpiar el lecho de los ríos, quitar toda la maleza. Es súper urgente. También habrá que hacer trabajos de canalización para el desfogue del río Piura que no tiene una salida directa al mar para evitar el embalse del agua y no inunde las ciudades. Otra cosa que hay que hacer es la contención de huaicos en zonas donde ya sabemos, en quebradas donde generalmente se producen estos fenómenos y ya están identificadas.

¿El sector privado está solo en el norte?

Hemos hecho una revisión de lo que se necesita en Piura. Este martes volvemos. También queremos ir a otras regiones. En La Libertad, por ejemplo, hay dos quebradas importantes. Una es San Idelfonso y la otra es San Carlos. Por San Idelfonso, la vez pasada, el río inundó Trujillo. Está a cargo de ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) y a cargo de la empresa privada que está haciendo obras. Tiene un avance relativo, pero hay que tratar de avanzar lo más posible para evitar que otra vez se inunde Trujillo.

¿Cómo es Servicios por Impuestos?

Obras por Impuestos existe desde hace años. Es un mecanismo por el cual el privado ejecuta una obra y la entidad que tiene el presupuesto, puede ser una municipalidad, un gobierno regional o una entidad del gobierno central, otorga el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), que permite al privado deducir sus impuestos. Pero una obra debe ser declarada de interés, tener presupuesto, pasar por una revisión previa de la Contraloría y necesita sobre todo un expediente técnico. En Servicios por Impuestos, por ejemplo, una empresa puede poner diez o veinte volquetes y cuatro, cinco cargadores frontales al servicio del Estado. Se mide cuánta tierra mueve, las obras trabajadas, y se cobra como un servicio.

¿El privado también puede colaborar para combatir al crimen organizado?

Sí, venimos conversando desde hace tiempo de cómo se puede colaborar. De hecho, el sector privado ya colabora mediante Obras por Impuestos y con donaciones. Con Obras por Impuesto se puede hacer más comisarías, centros de flagrancia, etc. Si sale el DU de Servicios por Impuesto se podría implementar el servicio de alquiler de equipos, alquiler de patrulleros, de motos. A diferencia de la compra que hace el Estado, el que brinda el servicio de alquiler tiene que garantizar que el patrullero esté operativo y si se malogra, brindará el servicio de reparación, de inmediato. Si la reparación toma una semana o dos semanas, debe reemplazar el equipo hasta que el otro esté operativo. Se garantiza que el equipamiento este disponible las veinticuatro horas. Vemos que muchos patrulleros se quedan meses, a veces años, paralizados por falta de un repuesto.

¿Las empresas públicas, entre ellas Sedapal, están cumpliendo su función o están fracasando?

No solo Sedapal, también están las otras empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado que no cumplen con brindar sus servicios. Tienen muchos problemas y no dan el servicio que la gente necesita. Lo mismo Petroperú, es una empresa del Estado que tiene serios problemas. EsSalud tampoco está cumpliendo su rol y tiene serios problemas. La verdad es que si hacemos un balance, las empresas públicas salen jaladas.

¿Cree que se debería privatizar Sedapal?

Los temas ideológicos a veces hacen mucho daño. La gente necesita tener agua y alcantarillado. Existe la discusión de que el privado va a lucrar. Sí, probablemente tendrá unas utilidades, pero el privado reduce costos, reduce planillas, tiene la gente estrictamente necesaria. No hace compras sobrevaloradas, no contrata servicios tercerizados con sobrecostos. No tiene una planilla gigantesca, hace que el precio final del servicio sea menor. Incluso, si el precio es mayor, el servicio que brinda es efectivo, da mayor cobertura, llega a más gente. El problema es que las empresas públicas no cumplen con su función por toda la burocratización que tienen, por los beneficios excesivos que a veces tienen sus empleados, por sus sindicatos que, la verdad, hacen mucho daño también. Es cierto que tenemos un problema estructural con el tema del agua y el alcantarillado, cuyas tarifas también hay que revisarlas porque no cubren costos. El problema es más grave aún porque como las ciudades en Perú crecieron sin ninguna planificación, las conexiones de agua y desagüe cuestan carísimo.

¿Y el nuevo directorio de Petroperú?

Sin duda que el directorio nuevo hará un mejor trabajo que los anteriores. El presidente del directorio (Oliver Stark) ya estuvo en Petroperú, pero lamentablemente le pidieron su renuncia de forma prematura, sin casi empezar a actuar. Presentó un buen plan de reestructuración que debe ejecutarse. No sé si el destino final sea privatizar algunos servicios o algunos activos, lo está viendo Proinversión. Lo que no podemos hacer es dejar Petroperú como está porque lo único que va a pasar es que siga consumiendo recursos del Estado.

¿Se debe reducir el número de empresas públicas?

Sí, hay que reducir al mínimo indispensable. Petroperú podría ser si no se recupera, las empresas prestadoras de servicio de agua y alcantarillado y Essalud. Algunas no se podrán privatizar porque se necesitan leyes. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Deberíamos darle más participación al sector privado, que pueden mejorar muchísimo los servicios. Hay ejemplos como hospitales, que funcionan muy bien, con una calidad superior de servicios y equipamiento. Sin ninguna duda, es más eficiente la administración privada. EsSalud es una entidad que no le falta plata, tiene 17 mil millones de soles de presupuesto anual, el problema es que se ha manejado muy mal, se ha recurrido al compadrazgo, al pago de favores, a la politización, al uso como feudo, como agencia de empleos.

Las micro y pequeñas empresas son blancos de extorsión, ¿el gobierno improvisa medidas contra la inseguridad?

Hemos visto el caso de la empresa Cruz del Sur, es una empresa grande, creo yo. De otro lado, he visto el plan de seguridad ciudadana del partido (Fuerza Popular), sí tiene un plan, pero no se pueden pedir resultados en menos de un mes, el problema es muy complicado. Es un trabajo de mediano y largo plazo, porque hay que dotar a la policía de equipamiento, hay que entrenarla mejor, hay que cortar con la corrupción que puede existir en algunos miembros, hay que construir cárceles, hay que tecnificar toda la lucha contra la inseguridad ciudadana. Son cosas que no se hacen de la noche a la mañana. El ministro del Interior, César Astudillo, veo que es una persona que conoce el sector, pero no se le pueden pedir resultados en 20, 25 días.

Parece que se ampliará otra vez el Reinfo...

Lamentablemente está politizado porque hay fuerzas políticas que apoyan a la minería ilegal, una de ellas es Juntos por el Perú, que está penetrada por gente vinculada a la minería ilegal, hay que decirlo claro. El político, sea de izquierda o de derecha, tiene que entender que la minería ilegal hace mucho daño, contamina la selva, deforestándola, envenenando ríos, genera violencia. No pagan impuestos, explota a la gente.

¿El vínculo que tiene Juntos por el Perú con la minería ilegal puede ser un factor en contra de la aprobación de las facultades legislativas al Ejecutivo?

Yo creería que no. Hemos visto que sus absurdos pedidos de interpelación no han tenido apoyo, creo que están un poco aislados. Además, no sé qué tanta fuerzas puede tener Roberto Sánchez entre los congresistas de este partido. Mucha gente del partido que entró al Congreso viene de las fronteras del apoyo a la minería ilegal, entonces probablemente sea por propia iniciativa que actúen así. Lo que sí me queda claro es que los votos del señor Sánchez son prestados, no son por su capacidad política.

¿Algún ministro del actual gabinete le ha decepcionado?

Veo un buen gabinete, veo gente con experiencia política. Cuando se ve a ministros en entrevistas se nota que tienen las cosas claras, saben qué hacer, tienen intenciones de mejorar las cosas. Además creo que hay que darle un poco más de tiempo.

¿Qué le parece el giro que está dando López Aliaga, de criticar a la presidenta Fujimori?

Yo creo que el señor López Aliaga tiene que reflexionar sobre la inestabilidad. Una crítica al inicio de un nuevo gobierno no ayuda. Yo creo que se deben sentar en una mesa a resolver las diferencias que tienen y sacar al país adelante. Creo que el grupo político Renovación Popular de López Aliaga tiene intenciones buenas para el país, tiene ideas claras de qué cosa hay que hacer con el país, entonces no creo que sea muy difícil que se pongan de acuerdo.

Jorge Zapata

Presidente de Confiep