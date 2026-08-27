El embajador de Israel en Perú, Gali Dagan, afirmó que empresas israelíes tienen interés en ampliar sus inversiones y negocios en el país, especialmente en sectores como agua y saneamiento, seguridad, salud, ciberseguridad, agricultura y minería.

En entrevista con el diario El Peruano, el diplomático destacó el potencial para fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. Señaló que, aunque Perú ya exporta productos como arándanos y uvas a Israel, existe margen para ampliar el intercambio y diversificar las oportunidades de cooperación.

Dagan resaltó especialmente la experiencia israelí en el manejo del agua. Explicó que cerca del 90% del consumo doméstico de agua en Israel proviene de la desalinización del mar y que el país también reutiliza aguas residuales para actividades agrícolas e industriales. Según indicó, estas tecnologías podrían ser adaptadas a las necesidades de las ciudades de la costa peruana.

El embajador también destacó la experiencia de Israel en agricultura tecnificada, economía circular y uso eficiente de recursos. Recordó que tecnologías como el riego por goteo ya fueron implementadas con éxito en la costa peruana y consideró que este modelo puede replicarse en otros sectores.

Finalmente, Dagan expresó su expectativa de trabajar con el nuevo Gobierno peruano para fortalecer la cooperación bilateral y promover nuevas oportunidades económicas y tecnológicas. “Las empresas israelíes tienen la mirada hacia Perú”, sostuvo al destacar el potencial del país.

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