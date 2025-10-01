El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, lanzó una dura advertencia sobre los efectos del retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), calificando esta medida como una acción que está “matando” la esencia del sistema de jubilación en el país y generando un problema social para las próximas generaciones.

Velarde sostuvo que muchos ciudadanos están agotando sus ahorros previsionales y, como consecuencia, se verán forzados a prolongar su vida laboral incluso hasta los 70 años o más, al no contar con una pensión adecuada que les permita sostener su vejez.

“Estamos creando un problema social a futuro, y creo que de eso se debe ser consciente”, advirtió.

En ese sentido, el titular del BCRP afirmó que cualquier sistema de pensiones funcional debe tener tres pilares esenciales: obligatoriedad, cuentas individuales y manejo profesional de los fondos, especialmente ante el escenario de cambio demográfico y envejecimiento de la población.

Errores de percepción

Velarde explicó que el debate sobre los retiros de AFP parte de “errores de percepción”, ya que muchas personas creen erróneamente que ahorrarán voluntariamente para su jubilación, cuando la evidencia muestra que eso rara vez ocurre.

Efectos económicos visibles

Además del impacto a futuro en los jubilados, Velarde indicó que los efectos negativos ya son visibles en la economía nacional. Uno de los más preocupantes es que las AFP han perdido capacidad de inversión, lo que ha frenado la colocación de bonos de largo plazo, tanto públicos como privados.

“Si no hubiera habido retiros, lo que estamos pagando por los bonos del tesoro sería menor. Y si el rendimiento fuera menor, también las tasas de las hipotecas serían menores”, explicó Velarde, resaltando el efecto cascada en los costos financieros para la población.

