Entre 30 a 40 empresas Mypes formales podrían cerrar diariamente en la región Piura a causas de la inflación y falta de consumo que deja las fuertes lluvias en la zona norte del país. Además, estas pequeñas empresas podrían pasar a la informalidad.

Así lo informó el director de Mypes Unidas, Daniel Hermoza, quien precisó que el reporte refleja que el mayor incremento de precios ha ocurrido en las ciudades del norte afectadas por las fuertes lluvias y el paso del ciclón Yaku, siendo en Piura 2,59% y Tumbes 1,98%.

Agregó que el comercio minorista es el más afectado por la inflación y falta de consumo y son las que están quebrando de manera acelerada, mientras que el comercio minorista en el rubro de bodegas, mercados son los que más índice de desaparición reporta, pero desde el punto de vista formal ya que pasan a la informalidad.

“El riesgo de desaparición de empresas y empleo es terrible. En estos momentos en Piura pueden estar cerrando unas 30 a 40 empresas diarias ya que a nivel nacional son unas 400 diarias y no solo me refiero a que cierran sino pasan a la informalidad que ha crecido en este sector enormemente. Ya no pagan arbitrios, y otros gastos”, dijo.

Sostuvo que, si las lluvias continúan, la crisis será mayor por lo que exhortó a las empresas no detener la cadena de pago para no perjudicar a las familias piuranas.

