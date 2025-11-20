El tipo de cambio del dólar en Perú presenta ciertas variaciones dependiendo del mercado en el que se realicen las transacciones. El precio del dólar hoy en Perú, jueves 20 de noviembre, abre la jornada al alza en S/3.3810, según informó el portal Bloomberg. Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el costo del dólar en el mercado se cotiza a S/3.372 a la compra y S/3.380 la venta.

Es importante destacar que el miércoles 19, el tipo de cambio cerró en S/3,3810, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Estos valores reflejan la fluctuación del mercado y pueden influir en diversas transacciones comerciales, viajes o envío de remesas.

Para aquellos que necesiten realizar operaciones en moneda extranjera, es recomendable estar al tanto de estas cifras y seguir las actualizaciones diarias, ya que el tipo de cambio puede variar constantemente debido a factores económicos y políticos tanto a nivel nacional como internacional.

Como siempre, se recomienda comparar las tasas ofrecidas por los diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción para obtener la mejor opción según las necesidades y objetivos personales.