El tipo de cambio del dólar en Perú presenta ciertas variaciones dependiendo del mercado en el que se realicen las transacciones. El precio del dólar hoy en Perú, miércoles 20 de agosto, abre la jornada al alza en S/3.5297, según informó el portal Bloomberg. Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el costo del dólar en el mercado se cotiza a S/3.531 a la compra y S/3.538 la venta.

Es importante destacar que el martes 19, el tipo de cambio cerró en S/3,5300, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Estos valores reflejan la fluctuación del mercado y pueden influir en diversas transacciones comerciales, viajes o envío de remesas.

Para aquellos que necesiten realizar operaciones en moneda extranjera, es recomendable estar al tanto de estas cifras y seguir las actualizaciones diarias, ya que el tipo de cambio puede variar constantemente debido a factores económicos y políticos tanto a nivel nacional como internacional.

Como siempre, se recomienda comparar las tasas ofrecidas por los diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción para obtener la mejor opción según las necesidades y objetivos personales.

TIPO DE CAMBIO DE DÓLAR EN CADA BANCO

BBVA

Compra: S/3.457

Venta: S/3.600

Scotiabank

Compra: S/3.500

Venta: S/3.550

Interbank

Compra: S/3.483

Venta: S/3.572

BCP

Compra: S/3.518

Venta: S/3.539

Banco de la Nación

Compra: S/3.470

Venta: S/3.600

Banco Pichincha

Compra: S/3.492

Venta: S/3.568