Petroperú recibiría el martes 8 de setiembre un desembolso de US$475 millones como parte de una operación de financiamiento privado, informó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

El funcionario señaló en RPP que los documentos de la operación se encuentran en la etapa final y serán formalizados ante notario, tras lo cual los recursos serán canalizados a la petrolera estatal mediante Petroperú Invest.

Del Carpio explicó que este primer tramo será financiado por dos bancos internacionales, mientras que para completar el objetivo de obtener hasta US$2.000 millones se contempla la participación de hasta cuatro entidades financieras.

Según indicó, varios acreedores han mostrado interés en el proceso, cuyo propósito es fortalecer la situación financiera de Petroperú.

El presidente de ProInversión estimó que la empresa podría dejar de requerir recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los próximos dos o tres meses, dependiendo del avance del financiamiento y de su proceso de reestructuración.

Asimismo, descartó que el plan contemple la venta de bloques patrimoniales de Petroperú, como la Refinería de Talara.

Explicó que la propuesta busca incorporar gestión privada y nuevos socios que aporten capital y participen en la administración de la empresa estatal.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad