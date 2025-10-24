Los aportantes cuyo DNI finaliza en 1 podrán registrar su solicitud de retiro entre el 24 y 27 de octubre, o hacerlo en la fecha complementaria del 21 de noviembre, según el cronograma oficial del Retiro AFP 2025.
Los afiliados podrán acceder hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, de acuerdo con el valor de la UIT fijado en S/ 5 350.
El desembolso se realizará en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una, iniciando 30 días después de presentada la solicitud.
El trámite es gratuito y completamente digital. Los afiliados deben ingresar únicamente a los portales oficiales de su AFP para evitar fraudes o enlaces falsos.
- AFP Habitat: https://retiro.afphabitat.com.pe
- AFP Integra: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
- Prima AFP: https://retiro.prima.com.pe/login
- Profuturo AFP: https://enlinea.profuturo.com.pe/agenciavirtual/#/Login/matriz/139
El cronograma de registro está ordenado según el último dígito o letra del DNI.
- Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre
- 0: 22 y 23 de octubre / 20 de noviembre
- 1: 24 y 27 de octubre / 21 de noviembre
- 2: 28 y 29 de octubre / 24 de noviembre
- 3: 30 y 31 de octubre / 25 de noviembre
- 4: 3, 4 y 26 de noviembre
- 5: 5, 6 y 27 de noviembre
- 6: 7, 10 y 28 de noviembre
- 7: 11 y 12 de noviembre / 1 de diciembre
- 8: 13 y 14 de noviembre / 2 de diciembre
- 9: 17 y 18 de noviembre / 3 de diciembre
