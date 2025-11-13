Si tu DNI termina en 8, podrás ingresar tu solicitud de retiro de fondos entre el 13 y 14 de noviembre, o hacerlo nuevamente el 2 de diciembre, según el cronograma oficial del Retiro AFP 2025.

Los afiliados podrán acceder hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, de acuerdo con el valor de la UIT fijado en S/ 5 350.

El desembolso se realizará en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una, iniciando 30 días después de presentada la solicitud.

El trámite es gratuito y completamente digital. Los afiliados deben ingresar únicamente a los portales oficiales de su AFP para evitar fraudes o enlaces falsos.

El cronograma de registro está ordenado según el último dígito o letra del DNI.

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre

21 de octubre y 19 de noviembre 0: 22 y 23 de octubre / 20 de noviembre

22 y 23 de octubre / 20 de noviembre 1: 24 y 27 de octubre / 21 de noviembre

24 y 27 de octubre / 21 de noviembre 2: 28 y 29 de octubre / 24 de noviembre

28 y 29 de octubre / 24 de noviembre 3: 30 y 31 de octubre / 25 de noviembre

30 y 31 de octubre / 25 de noviembre 4: 3, 4 y 26 de noviembre

3, 4 y 26 de noviembre 5: 5, 6 y 27 de noviembre

5, 6 y 27 de noviembre 6: 7, 10 y 28 de noviembre

7, 10 y 28 de noviembre 7: 11 y 12 de noviembre / 1 de diciembre

11 y 12 de noviembre / 1 de diciembre 8: 13 y 14 de noviembre / 2 de diciembre

13 y 14 de noviembre / 2 de diciembre 9: 17 y 18 de noviembre / 3 de diciembre