Gracias al avance de la tecnología y la atención que brinda el Servicio de Reproducción Humana del Hospital Regional Honorio Delgado, las personas con problemas de fertilidad pueden cumplir con el sueño de formar una familia.

El último de estos casos exitosos corresponde a Zadith Amsifuen, de 37 años, que tras 10 años intentando ser progenitora cumplirá este sueño gracias al trabajo del personal médico del Honorio Delgado, que a nivel de la región sur es el único con la capacidad para realizar tratamiento de tal complejidad.

ESFUERZO

Dante Vega Ortiz, jefe del Servicio de Reproducción Humana, explicó que en este caso se realizó una evaluación que posteriormente devino en una cirugía a través de la resección de miomas uterinos y una plastia tubárica bilateral. Posteriormente, la paciente tuvo 6 meses de recuperación, tras lo cual consiguió quedar embarazada. “Actualmente, la paciente está cursando ya con un embarazo de 29 semanas”, precisó el ginecólogo.

El galeno señaló que, gracias a la difusión del trabajo de esta unidad, la paciente concretó una consulta que derivó en las evaluaciones posteriores.

Respecto a los problemas de fertilidad, Vega Ortiz estimó que un 40 % de las mujeres puede presentarlos, mientras que entre un 10 y un 15 %, tanto el hombre como la mujer presentan estos inconvenientes.