El Sindicato Unificado de Trabajadores del Hospital Camaná-Caravelí (SUTHACC) presentó una denuncia formal contra el exdirector de la Red de Salud Camaná-Caravelí, Gustavo Quispe Quispe, por presunta usurpación de funciones y posibles actos de nepotismo vinculados a la renovación de contratos CAS.

Según el documento sindical, el 17 de abril de 2026 la dirección de la Red de Salud fue encargada oficialmente al C.D. Rember Esau Torres Perca. Sin embargo, tres días después, el 20 de abril, Quispe Quispe firmó el Memorando Múltiple N.º 11-2026-GRA/GRS/GR/DRSCC-DE-PERS, mediante el cual renovó contratos temporales CAS hasta el 30 de septiembre de 2026, pese a ya no estar a cargo de la institución.

El sindicato advierte que estos hechos podrían configurar una presunta usurpación de funciones y señala posibles actos de favorecimiento familiar entre los beneficiarios con las renovaciones, situación que considera grave y que exige una investigación por parte de las autoridades competentes.

CINCO DEL CENTRO DE SALUD CHALA ENTRE LOS BENEFICIADOS

Entre los trabajadores vinculados al Centro de Salud de Chala que aparecen en la relación de renovaciones CAS figuran: Milton David Alarcón Paredes (biólogo), Pedro Luis Callata Mamani (médico), Christian Escobar Arenas (médico), Christian Omar Huanqui Agüero (tecnólogo médico), Martin Junior Cayo Calsin (psicólogo).

La lista incluye también a profesionales de otros establecimientos de la red, entre ellos médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares del Hospital Camaná, el C.S. San José, el P.S. El Puente, el P.S. Cahuacho y el C.S. Iquipi, entre otros.

CONTRATOS CUESTIONADOS

El SUTHACC también objeta que las renovaciones se hayan extendido hasta septiembre de 2026, señalando que contravenían las condiciones establecidas en las bases del último proceso CAS 2025, lo que genera sospechas de continuidad laboral irregular.

Ante ello, el sindicato pidió al actual director de la Red de Salud adoptar las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan e investigar la legalidad de los actos firmados por su predecesor.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades mencionadas no habían emitido pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.

Denuncia por contratos CAS en la Red de Salud Camaná-Caravelí.

Denuncia por contratos CAS en la Red de Salud Camaná-Caravelí.

Denuncia por contratos CAS en la Red de Salud Camaná-Caravelí.

Documento que habría designado a Rember Esau Torres Perca como encargado de la Red de Salud Camaná-Caravelí.

contratos cuestionados en la Red de Salud Camaná-Caravelí.

contratos cuestionados en la Red de Salud Camaná-Caravelí.