Coronas, ramos y arreglos florales de distintos precios y estilos coparon los exteriores del cementerio La Apacheta previo al Día de la Madre, donde decenas de arequipeños ya se acercan a visitar a sus deudos.

El camposanto ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero ya registra desde este sábado una afluencia masiva a pocas horas de celebrar a mamá.

Al respecto, Correo llegó hasta el lugar y confirmó que los precios se adaptan a todos los bolsillos. Las coronas se ofrecen desde los 10.00 soles, elaboradas con tela floreada y con la frase “Feliz día, Mamá”, y pueden incluir la imagen de la Virgen de Chapi y una tarjeta de dedicatoria.

Otros puestos de la asociación “Manitos Mágicas” ofrecen coronas desde los 12.00 y 15.00 soles, dependiendo del material y qué tan elaborado lo desea.

FLORES

En cuanto a los ramos, los precios parten desde los 5.00 soles, con opciones de girasoles y rosas desde los 6.00 y 7.00 soles. Para quienes buscan algo más elaborado, los arreglos florales van desde los 20.00 hasta los 50.00 soles.

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