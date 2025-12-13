Al parecer, todo vale en campaña electoral, incluso el no respetar las normas. Este 13 de diciembre, más de 13 mil abogados de Arequipa acudirán a las urnas para elegir a la nueva junta directiva del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA), no obstante, la campaña será recordada como una de las más cuestionadas por las acciones realizadas por los candidatos a decano.

Si ya el proceso electoral estuvo plagado de rectificaciones y denuncias, además de un cambio de miembros de mesa a solo 36 horas del sufragio, los candidatos olvidaron respetar las normas, sobre todo en el Centro Histórico, cuyas calles se convirtieron en una feria de afiches propagandísticos, y otros candidatos más audaces, decidieron hacer proselitismo en instituciones públicas.

PROPAGANDA

La tercera cuadra de la calle Jerusalén y la primera cuadra de la calle Zela, adyacentes a la sede principal del CAA, amanecieron plagadas de afiches de hasta 3 listas, entre ellas las lideradas por Jorge Sumari, Elvis Delgado y Miguel de Recavaren, siendo de este último el que exageró más de la cuenta, con 1 afiche por poste.

Sobre ello, el gerente de Centro Histórico, Ramiro Damiani, fue tajante al señalar que esto se encuentra prohibido, “de acuerdo a la ordenanza 1124, indica que no está permitido, ya se ha comunicado a la Gerencia de Fiscalización para que haga el retiro y si es que vale la sanción, pues que se pongan las sanciones correspondientes”, expresó.

Otras calles como San Juan de Dios también tenían estos afiches, mientras que en la segunda cuadra de la calle Rivero se observaron afiches en alusión a Witman Palomino pegados a los postes.

PROSELITISMO

Alrededor del mediodía de ayer, dos autos se estacionaron en los exteriores de la sede El Filtro de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), de estos vehículos descendieron los miembros de la lista 2, liderados por Witman Palomino, quien reemplaza a Christian Vizcarra tras la tacha interpuesta en su contra.

La delegación de más de 10 personas portaba una credencial con el número 2 visible, además de tener entre sus manos folletos en clara alusión a su lista. Tras 20 minutos de recorrer, los diferentes ambientes, como el tercer piso y las oficinas de Recursos Humanos, fueron retirados por personal de la comuna, quienes fueron advertidos de este hecho.

A su salida, Witman negó que se estuviera realizando proselitismo alguno, “estamos visitando algunos colegas que me han pedido personalmente visitarlos (…) no es para todas las áreas, es solo para los colegas que nos han invitado”, señaló a este medio, además de indicar que corresponderá a los candidatos retirar toda propaganda tras el sufragio.

Desde la comuna provincial indicaron que estos actos no estaban permitidos.