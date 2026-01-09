El Jurado Especial Electoral (JEE) de Arequipa 1 admitió a trámite la tacha presentada contra la lista de diputados de Ahora Nación.

La solicitud ingresada por Delma Reymer Núñez indica que el Tribunal Electoral Nacional de la organización debió dejar fuera de competencia a la lista, dado que no presentó en el plazo establecido el comprobante de aporte de inscripción mediante depósito bancario.

Además, se dispuso el traslado respectivo al personero de la organización política Ahora Nación-AN, para que en el plazo máximo de 1 día calendario después de notificado con la presente resolución, cumpla con absolver los cargos imputados, bajo apercibimiento de proceder conforme a ley.

Según la resolución, se interpone la tacha por “haberse configurado una vulneración sustancial al principio de democracia interna, al haberse admitido una postulación sin que se haya cumplido oportunamente un requisito habilitante esencial, como es el pago del aporte exigido para postular por lista”.