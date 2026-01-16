Tras las protestas de transportistas informales, conocidos como “loncheritas”, que paralizaron zonas como Alto Selva Alegre y el Cono Norte y evidenciaron un desabastecimiento de transporte en estos distritos, el alcalde provincial de Arequipa, Victor Hugo Rivera, anunció acciones coercitivas contra los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

El burgomaestre sostuvo que el desabastecimiento que genera el descontento popular es responsabilidad de las empresas concesionadas que no despliegan la flota de unidades comprometida en el contrato del SIT. “Vamos a hacer un llamado al concesionario de la ruta correspondiente para que cumpla con el abastecimiento de unidades. Hay una exigencia de la población”, afirmó.

MEDIDAS CONTRA EMPRESAS FORMALES

El alcalde explicó que para el próximo lunes, la gerencia de Transportes emitirá una exhortación a través de un documento dirigido a los concesionarios, exigiendo el cumplimiento inmediato de la frecuencia y cantidad de unidades.

Asimismo, se establecerá un plazo límite. De no cumplirse, se evaluarán “medidas extremas”. No descartó la posibilidad de iniciar procesos para la revocatoria del contrato de las concesiones.

En esa línea, pidió a los mismos concesionarios que sean diligentes y denuncien a las unidades informales que circulen por sus rutas, trabajando en conjunto con la municipalidad.