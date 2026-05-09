El abogado Alejandro Agustín Maldonado Gutiérrez asume la gerencia municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) con un historial de observaciones y antecedentes ante la Contraloría General de la República.

Sucede que la nueva alcaldesa Ruccy Oscco lo anunció esta mañana como su nuevo gerente, pese a que el exfuncionario acumula cuestionamientos vinculados a su paso por distintas municipalidades.

YANAHUARA

El primer antecedente data de su gestión como jefe de la Oficina de Secretaría General en la municipalidad de Yanahuara, durante la administración del entonces alcalde Anghelo Huerta Presbítero. Según el Informe de Control Específico N.º 008-2023-2-1317-SCE, Maldonado visó y firmó la resolución que permitió designar irregularmente a Ricardo Abel Vilavila Mamani como jefe de la División de Educación, Deporte y Recreación, pese a que no cumplía el perfil requerido.

De acuerdo a dicho informe, Vilavila contaba con capacitaciones relacionadas en su mayor parte con temas de la carrera de derecho propiamente, pero no contaba con capacitación especializada en el área de Educación, Deporte y Recreación. Junto a otros funcionarios, Maldonado avaló la designación.

Un segundo informe, el N.º 001-2021-2-1317-SCE, ya como gerente municipal de Yanahuara, lo vincula a la declaración irregular del archivo de procedimientos sancionadores por propaganda electoral durante esa misma gestión en 2020. Tras ello, se generó un perjuicio económico de S/ 224 100,00, constituido por las multas no cobradas pese a estar debidamente determinadas. El accionar del funcionario declaró la nulidad de oficio de las 27 resoluciones que retrotrajeron los procesos sancionadores.

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

El antecedente más reciente figura en el Informe N.º 089-2023-2-0353-SCE, que revela el otorgamiento irregular de vales por más de 300 mil soles para la compra de alimentos en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero durante 2016 y 2018, período en el que Maldonado se desempeñaba como gerente de Asesoría Legal.

A pesar de estos cuestionamientos, Ruccy Oscco lo puso en el cargo. Al ser consultada sobre estos informes, la alcaldesa afirmó desconocer dicha información y señaló que recién el lunes o martes evaluará la designación.