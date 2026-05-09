El Gobierno central prorrogó el estado de emergencia en varios distritos de la región Arequipa ante el peligro inminente y el impacto de daños ocasionados por las intensas precipitaciones pluviales que se registraron en la temporada de lluvias.

La medida se oficializó mediante tres decretos supremos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, los cuales fueron publicados este viernes 8 de mayo en el diario El Peruano. Los tres decretos tienen una vigencia de 60 días calendario.

En detalle, el D.S. Nº 065-2026-PCM, vigente desde el 10 de mayo, declara la emergencia por peligro inminente ante lluvias intensas. Mientras que los D.S. Nº 067-2026-PCM y Nº 068-2026-PCM, que rigen desde el 12 de mayo, amplían la declaratoria a zonas con daños ya registrados a consecuencia de las precipitaciones.

El objetivo es continuar con las acciones de reducción del muy alto riesgo, así como las labores de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

DISTRITOS

Para el D.S. Nº 065-2026-PCM , la medida se aplica en Paucarpata, Pocsi, Yura, en la provincia de Arequipa; Acari, Cahuacho, Chaparra en Caravelí; Aplao, Ayo, Chilcaymarca, Choco, Uraca en Castilla; Cabanaconde, Callalli, Lluta, Madrigal, Sibayo, Tuti en Caylloma; Chuquibamba, Cayarani, Chichas, Salamanca, Yanaquihua en Condesuyos; Cotahuasi, Pampamarca, Puyca y Toro en La Unión.

En el D.S. Nº 067-2026-PCM , la prórroga de emergencia será en Ocoña y Quilca, en la provincia de Camaná.

Asimismo, el D.S. Nº 068-2026-PCM involucra a Chiguata, San Juan de Tarucani y Santa Isabel de Siguas en la provincia de Arequipa; Caravelí en Caravelí; Chachas, Machaguay, Pampacolca en Castilla; Caylloma, Chivay y Huanca en Caylloma; Alca y Huaynacotas en La Unión.

Cabe mencionar que Arequipa es una de las 19 regiones del país incluidas en los decretos, junto a Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.