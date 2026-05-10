Las alergias respiratorias en niños se convirtieron en un problema cada vez más frecuente en Arequipa. Estudios realizados en los últimos años revelaron que entre el 40% y 50% de menores evaluados presentan reacciones alérgicas relacionadas con mascotas, una cifra que supera hasta cuatro veces los niveles reportados en Lima, según alertó el especialista en alergias e inmunología, César Galván.

El médico explicó que las cifras encontradas en Arequipa superan hasta cuatro veces los niveles registrados en Lima y precisó que perros y gatos liberan proteínas presentes en la caspa, saliva y orina que pueden desencadenar cuadros respiratorios en pacientes sensibles, especialmente en niños. “Hemos comparado estudios realizados en ciudades como Tacna, Piura y Tarapoto, y Arequipa presenta porcentajes más elevados”, dijo.

Por su parte, el pediatra del hospital Honorio Delgado, Johnny Paz Valderrama, advirtió que actualmente existe un incremento importante de asma bronquial y rinitis alérgica en menores, puesto que muchos pacientes llegan a consulta con tos persistente, congestión nasal y dificultad para respirar.

Ambos especialistas indicaron que los síntomas suelen confundirse con simples resfríos; sin embargo, aclararon que cuando los estornudos, la congestión o la tos aparecen constantemente al barrer, sacudir polvo o exponerse al frío, podría tratarse de una reacción alérgica y no de una infección.

MASCOTAS EN DORMITORIOS Y CAMAS

Galván explicó que uno de los principales problemas es permitir que las mascotas ingresen a dormitorios y camas, puesto que el contacto permanente con perros y gatos incrementa la exposición a sustancias alergénicas que afectan principalmente las vías respiratorias de los menores.

Pese a ello, aclaró que no siempre es necesario retirar a las mascotas del hogar; más bien recomendó mantenerlas limpias, bañarlas constantemente y evitar que permanezcan dentro de las habitaciones de niños diagnosticados con algún tipo de alergia respiratoria.

Los médicos también alertaron sobre el descenso de temperatura durante las noches y madrugadas en Arequipa. Por su parte, Paz Valderrama indicó que muchos bebés y niños pequeños presentan congestión nasal por reacción al aire frío, situación que frecuentemente es confundida con gripe o infección respiratoria.

“No toda tos o estornudo es un resfrío”, explicó el pediatra, señalando que existen cuadros alérgicos que se agravan durante ciertas épocas del año, especialmente cuando hay polvo, humedad o cambios bruscos de temperatura en la ciudad.

AUTOMEDICACIÓN

Otro aspecto que preocupa a los especialistas es la automedicación. Galván advirtió que algunos pacientes alérgicos pueden presentar reacciones adversas a medicamentos antiinflamatorios y analgésicos utilizados de forma frecuente sin una evaluación médica previa. Entre los medicamentos figuran ibuprofeno, diclofenaco, aspirina y metamizol.

Estos fármacos pueden empeorar síntomas respiratorios en personas con antecedentes de alergias, especialmente en pacientes asmáticos o con rinitis crónica. Además, Galván desmintió antiguos mitos relacionados con la alimentación infantil, puesto que actualmente no existe evidencia científica que recomiende retrasar el consumo de huevo o pescado en bebés por temor a generar alergias.

Los especialistas advirtieron que las alergias tienen un fuerte componente hereditario. Si ambos padres padecen asma, el hijo puede tener entre 60% y 80% de probabilidades de desarrollar enfermedades alérgicas respiratorias.

Galván indicó que entre 20% y 30% de pacientes con rinitis alérgica pueden convivir con la enfermedad toda la vida y agregó que las vacunas contra alergias permiten reducir entre 60% y 80% de los síntomas respiratorios en pacientes diagnosticados oportunamente.