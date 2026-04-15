El litoral de la región Arequipa presentará oleaje de ligera a moderada intensidad hasta el viernes 17 de abril, según informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

De acuerdo con el reporte, el litoral sur, que comprende desde San Juan de Marcona hasta Tacna, incluyendo la costa arequipeña, registra actualmente oleaje ligero proveniente del suroeste.

Ante ello, las autoridades advierten que el fenómeno tendrá mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas, lo que podría generar riesgos para bañistas, pescadores y embarcaciones menores en la costa.

CIERRE DE PUERTOS

Debido a estos reportes, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) reportó que 21 puertos de la zona sur están cerrados. La medida se levanta si mejoran las condiciones meteorológicas.

En Mollendo están las caletas de Atico, El Faro, La Planchada, Quilca; el Puerto de Matarani; Terminales Multiboyas Mollendo, Monte Azul, Portuario Tisur (Muelle C) y Tisur (Muelle F).

En Ilo, caletas como Morro Sama y Vila Vila; desembarcadero pesquero artesanal Ilo; muelles Enapu (Ilo), Engie, Fiscal Ilo, SPCC (Patio Puerto); Punta Picata; terminales multiboyas de Peroperu, Tablones, TLT y Trestle Tablones.