A puertas de desarrollarse las principales actividades celebratorias por el 485.° Aniversario de Fundación de la ciudad de Arequipa, el jefe de la policía, general PNP Olger Benavides, informó que los servicios para el resguardo de la población contarán con la participación activa del personal administrativo.

La autoridad policial sostuvo que están en alerta y tienen una orden de operaciones establecida para cada una de las actividades festivas como la Entrada de Ccapo, la serenata, así como el Corso de la Amistad.

“Para cada una de las actividades que se han programado, tenemos destinado cierta cantidad de efectivos que van a ser apoyados por el personal administrativo, ellos van a reforzar los servicios de los días 14 y el 15 de agosto, principalmente”, dijo el general tras señalar que serán 200 los agentes administrativos que saldrán a las calles por turno para reforzar la seguridad.

Agregó que realizarán operativos con detectives de inteligencia para desarticular las bandas criminales que puedan desplazarse a la ciudad para cometer, principalmente, robos a viviendas entre otros ilícitos, aprovechando la ausencia de las familias que participan de las actividades por el aniversario.