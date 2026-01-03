La llegada del Año Nuevo no solo estuvo marcada por las celebraciones, sino también por la tensión desatada por doce incendios que fueron controlados por las diversas compañías de Bomberos, tanto en Arequipa como en provincias.

Desde la noche del miércoles 31 de diciembre de 2025, hasta el mediodía de ayer, los bomberos atendieron las llamadas de auxilio en Arequipa, Mollendo, Islay, y Camaná.

Entre las más importantes están el registrado a las 11:30 de la noche del 31 de diciembre, en las inmediaciones de la calle Puente Arnao, en Miraflores. Ya durante la medianoche, se registró un incendio de un antiguo pino ubicado en el parque Grau del Cercado de Arequipa.

Las emergencias también ocurrieron en la urbanización Tasahuayo, en José Luis Bustamante y Rivero; en la calle Francisco Bolognesi de Paucarpata; en el sector de Semi Rural Pachacútec, en Cerro Colorado; así como en la avenida Paisajista, en Socabaya.

Los voluntarios también fueron requeridos por un siniestro en la estación Ferrocarril, en Mollendo, y por el incendio de un auto tras un accidente en en la carretera Panamericana Sur, altura del sector conocido como El Chorro.