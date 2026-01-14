En un plazo de 10 días hábiles, el alcalde provincial de Islay, Richard Ale, y el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, deberán emitir su pronunciamiento oficial ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para viabilizar la instalación de la Mesa Técnica de Desarrollo.

La vicegobernadora regional Ana María Gutiérrez resaltó que es importante tener una hoja de ruta en Islay y tratar temas como la vía La Joya-Matarani, la represa de Yanapujio, así como el acceso a agua segura para toda la provincia.

“Si ellos emiten opinión favorable, desde la PCM o el área correspondiente van a remitir una resolución ministerial, donde estén involucrados líderes políticos y sociedad civil”, afirmó Ana María Gutiérrez en Mollendinos, al término de la reunión que se llevó a cabo este miércoles en la Cámara de Comercio e Industria de Islay (CCPI), convocada por el representante del Gobierno Regional de Arequipa para la Mesa Técnica de Desarrollo Provincial, Mario Zúñiga Martínez.

Sostuvo que tanto el alcalde provincial como el gobernador regional deben coordinar para enviar una posición favorable ante la PCM.

Como se conoce, la CCPI presentó PCM, un pronunciamiento respaldado por diversos gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil para definir la mesa técnica. Como respuesta, la PCM solicitó la opinión favorable del Gobierno Regional de Arequipa y de la Municipalidad Provincial de Islay.