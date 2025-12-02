Un total de 390 estudiantes del colegio José María Arguedas, en Paucarpata, se encuentran en riesgo sanitario debido a la falta de agua potable generada por la rotura de una tubería matriz en la zona de Miguel Grau desde el domingo pasado. El plantel no puede realizar una limpieza adecuada de los servicios higiénicos ni garantizar condiciones básicas de salubridad, advirtió la directora Norica Gamero

La situación es especialmente crítica porque el colegio funciona en jornada escolar completa y cerca del 30% de los alumnos consume alimentos preparados dentro de la institución. “Necesitamos agua sí o sí para preparar los alimentos y para los servicios higiénicos. Necesitamos que nos envíen una cisterna”, señaló Gamero.

Según explicó la directora del plantel, ayer (lunes) Sedapar envió una cisterna donde pudieron abastecerse, sin embargo, ese recurso ya se agotó. Además, el día de hoy la empresa también mandó otra unidad, pero no llegó a la zona del colegio, por lo que no pudieron recolectar más agua.

“Los estudiantes usan continuamente los baños. Si no hay limpieza, trae consigo infecciones, y tenemos niños de inicial, primaria y secundaria”, dijo. Gamero pidió atención urgente a Sedapar y también apoyo logístico de la Municipalidad de Paucarpata.

“Tenemos pocos tachos y solo un personal de mantenimiento. Si hoy no reponen, mañana tendremos el mismo problema”, alertó.