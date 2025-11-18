El colegio de Tolconi en el distrito de Chachas (Castilla), que lleva el nombre del nobel peruano Mario Vargas Llosa, atraviesa una situación crítica que afecta a decenas de escolares. Su infraestructura fue declarada en riesgo en el 2019 y a la fecha no hay avance en el pedido de un nuevo colegio.

Actualmente, los menores estudian en aulas prefabricadas donde ingresa el intenso frío, ya que la institución está ubicada a 4,659 metros sobre el nivel del mar y se llega a extremas temperaturas entre 12 grados a menos 21 grados bajo cero. Estos módulos fueron entregados por el Gobierno Regional en el 2023.

Antes de que pasara eso, los niños hacían clases en locales de la comunidad y cruzaban un puente a punto de colapsar, con el riesgo de caer. Además, en imágenes se observa el deterioro de las aulas, como las paredes agrietadas, el techo está con humedad, ya que en el lugar también llueve bastante.

PROMESA

En el 2023, el gobernador Rohel Sánchez se comprometió en entregar un nuevo local, pero a la fecha el proyecto no avanza. La promesa de la autoridad fue dejar un nuevo colegio antes que termine su gestión. La consejera de Castilla, Natividad Taco, visitó el lugar y verificó el nulo avance de una nueva obra.

“Esta institución lleva el nombre del premio, pero está en las peores condiciones, a más de 4,800 metros sobre el nivel del mar, una situación bastante lamentable; para lo cual solicitamos la celeridad en las oficinas del Gobierno regional sobre la evaluación y la atención de esta institución educativa”, indicó.