El accidente protagonizado por un ómnibus de la empresa Juanes en el sector de Cerrillos, distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná, cobró su primera víctima mortal. Se trata de Claudia Huaman Huarcaya, de 24 años, quien fue trasladada al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde ingresó sin signos vitales.

La joven viajaba junto a su hija de siete años en el bus que cubría la ruta Arequipa-Caravelí. La menor sufrió fracturas en las extremidades y permanece recibiendo atención médica.

Más de 50 pasajeros resultaron heridos

El accidente ocurrió en el kilómetro 849 de la carretera Panamericana Sur, cuando el ómnibus colisionó con un automóvil de placa D0N-233 y terminó impactando contra una vivienda.

Producto del choque, más de 50 pasajeros resultaron lesionados y fueron evacuados a diferentes establecimientos de salud de Arequipa.

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Estudiante universitaria sufrió amputación de una pierna

Entre los casos más graves se encuentran las hermanas Libertad y Lidia Quispe Hilario, de 23 y 20 años, estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Ambas se dirigían a Caravelí para celebrar el Día del Padre y el cumpleaños de su madre cuando ocurrió el accidente.

Libertad Quispe sufrió la amputación de la pierna izquierda a la altura de la rodilla. Su hermana Lidia permanece hospitalizada con lesiones de consideración en una extremidad.

“Ya le han amputado su pie a mi hijita. La otra está con clavos y platinos, pero no se sabe si va a recuperar su piecito”, relató Ana Hilario, madre de las jóvenes.

La familia indicó que requiere apoyo para la recuperación de ambas pacientes y solicitó siete unidades de sangre RH positivo para cubrir las transfusiones realizadas.

Otra adolescente también perdió una pierna

Angely C. H., de 17 años, también sufrió la amputación de su pierna izquierda. La adolescente viajaba sola hacia Caravelí para reunirse con su familia por el Día del Padre.

En Arequipa estudiaba en una academia preuniversitaria con la intención de postular a una universidad.

Conductor del automóvil permanece hospitalizado

Óscar Pinto Condori, de 39 años y conductor del vehículo involucrado en la colisión, permanece internado con graves lesiones en la pierna derecha.

Los médicos evalúan una intervención quirúrgica para intentar preservar la extremidad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

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