El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó ayer que las personas fallecidas en accidentes de tránsito se elevó considerablemente, con relación al año anterior.

En el 2024, se registran 183 muertes y a noviembre del 2025 se reportan 221 fallecidos. La mayor cantidad de accidentes con consecuencias fatales se da en la vía Arequipa - Puno y la carretera Panamericana Sur.

“Los choques en la ciudad y los despistes en las carreteras con consecuencias lamentables, donde se pierden más vidas. La carretera a Puno es peligrosa, todas las semanas tenemos fallecidos, en la Panamericana el último accidente (bus Llamosas) con 37 fallecidos”, señaló.

Entre las principales causas de accidentes de tránsito es la imprudencia de los conductores al manejar en estado de ebriedad y la excesiva velocidad. “Por eso estamos haciendo una campaña agresiva para que las personas tomen conciencia”, recalcó.

EBRIOS

El jefe de la Región Policial de Arequipa informó ayer que al menos 20 conductores son detenidos en un día al conducir ebrios, la cifra se duplica los fines de semana y en fechas festivas.

“En Arequipa todavía no tomamos conciencia que manejar en estado de ebriedad es un riesgo para su vida y de los demás, es un delito de peligro común así no cometas un accidente”, señaló.

El oficial de la PNP señaló que el reporte que le llega a su despacho de personas capturas conduciendo en estado de ebriedad es una emergencia oculta y la única manera de enfrentarlo es mediante la cultura víal. “Todos tenemos responsabilidad y desde el colegio se debe enseñar a respetar las normas de tránsito”, dijo.

La Policía realizará hoy una campaña de sensibilización en la Plaza de Armas, con la participación de actores que representarán las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol. “Es un delito culposo, se puede evitar con cultura víal”, apuntó.