La Federación Minera de Arequipa advirtió que el proceso de formalización de más de tres mil trabajadores artesanales, se verá pausado y con retrasos, tras la salida de Máximo Gallo, quien hasta inicios de setiembre era titular de la Dirección General de Formalización Minera del Minem. Señalan que los avances de los últimos meses se ven comprometidos.

El presidente de la federación, Nilson Flores Suárez, señaló que esta renuncia representa un retroceso importante y que genera inestabilidad. Explicó que la llegada de un nuevo director implica cambios de política y de equipo, lo que paralizará los trámites mientras se produce la transición.

Sobre todo hizo énfasis en la labor y el trabajo que se realizaron en las mesas técnicas, ya que ahí se identificaron problemas en la ley de formalización y propuestas para la mejora de esta. Mientras que la transferencia de documentos del Gobierno Regional al Minem seguiría su curso.

“Todo ese trabajo que nos ha costado un par de meses nuevamente va a foja cero. Con un nuevo director se implementará una nueva política y nuestro miedo es que este priorice un trabajo de escritorio y no de campo como el anterior. Vamos a tener que volver a conversar, quizás otro mes para hacerle entender las situaciones que tenemos y cómo vamos a solucionarlo y lo peor es que los plazos se vencen”, refirió Flores.

Flores aseveró que de no haberse producido el cambio, hasta fin de año se habrían consolidado acuerdos y avances en sectores clave como Alto Molino (Condesuyos), Ishihuinca(Caravelí) y San Cristóbal en Ispacas (Condesuyos). En dichos lugares se tenía un trabajo adelantado en formalización.

RENUNCIA

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aceptó la renuncia de Máximo Gallo Quintana como director general de Formalización Minera, cargo que ocupaba desde enero de este año, mediante la Resolución Ministerial N.° 284-2025-MINEM/DM. Su salida, efectiva desde el 5 de setiembre, ocurre en plena gestión del proceso de formalización de 30,500 Reinfos.

El nuevo Director General de la Dirección General de Formalización Minera es Michael Christian Acosta Arce, quien fue encargado en este puesto el 5 de septiembre de 2025.