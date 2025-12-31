Luis Quispe Gutiérrez, quien se dedicaba a las labores de albañilería, perdió la vida luego que la camioneta que conducía junto a dos compañeros de trabajo cayera a un canal de regadío, ubicado en el sector conocido como El Reformatorio en el distrito de La Joya.

Según información recogida en el lugar, la tarde de ayer, la víctima junto a sus compañeros de trabajo habían terminado sus labores y abordaron la camioneta con placa PE-5530 para retirarse a sus viviendas. Utilizaron la vía de trocha que está a un costado del canal principal que reparte agua de riego a los cultivos del distrito.

Por causas que aún son materia de investigación, Luis Quispe que iba al volante del vehículo se despistó y cayó al canal. Sus compañeros fueron los únicos que pudieron salir con vida por sus propios medios, mientras el conductor fue arrastrado unos 50 metros por el caudal.

Pese a los esfuerzos de los serenos de la Municipalidad Distrital de La Joya y de efectivos de la Policía para rescatarlo y trasladarlo al centro de salud El Cruce, el trabajador falleció.

Trascendió que los obreros utilizaron la vía alterna para presuntamente evitar alguna intervención policial debido a la antigüedad de la camioneta y que habrían libado. No obstante, la necropsia al cuerpo de la víctima determinará si ingirió o no licor.

La camioneta del albañil fue retirada con el apoyo de una retroexcavadora de la Junta de Usuarios de Riesgo de La Joya.

El caso es investigado por los peritos de la Upiat quienes estableceran las causas del fatal accidente.