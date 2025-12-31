En las carreteras interprovinciales de Arequipa, el año se cierra como un largo y silencioso testigo del dolor. Entre curvas, abismos y el asfalto, el 2025 se despide con más de un centenar de vidas apagadas en accidentes de tránsito que según las estadísticas de la Policía de Carreteras, a cargo de la protección en dichas zonas, el número de víctimas mortales creció por encima del 80 % , en comparación al año anterior.

El 2025 ha sido uno de los más trágicos de los últimos años, pues según la data brindada por el comandante PNP Víctor Vargas, jefe de la Policía de Carreteras, hasta ayer se han registrado 651 siniestros viales que dejaron 783 personas heridas y 111 fallecidos.

HECHOS

Comparado con el 2024, el comandante Vargas indicó que los accidentes de tránsito han aumentado aproximadamente en un 20%, al igual que los casos de personas heridas. Las cifras de mortalidad vial, lamentablemente, se dispararon en comparación con el año pasado, cuando se registraron 67 fallecidos por choques, despistes, atropellos, entre otros accidentes.

El mes con mayor número de víctimas mortales fue noviembre, hubo 42 fallecidos, pero la tragedia se concentró en el distrito de Ocoña, en Camaná. La madrugada del 12 de noviembre, un bus de la empresa Llamosas se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 200 metros, causando la muerte de 37 pasajeros y dejando a otros 25 heridos.

La unidad que había partido desde Chala con rumbo a Arequipa, fue impactado directamente por la camioneta que Henry Brandoy Rey Apaclla Ñaupari, conducía en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol. El responsable del accidente se encuentra recluido con 9 meses de prisión preventiva en el penal de Pucchún, Camaná.

CAUSAS

El comandante Vargas explicó que autos particulares, buses interprovinciales y vehículos de carga pesada, están involucrados en gran parte de los accidentes. Las zonas con mayor incidencia son las rutas hacia Cusco, Puno así como tramos peligrosos de la Panamericana Sur que une Arequipa con otras regiones. Entre los factores que más han influido en el incremento de los accidentes, según el comandante, se encuentran la imprudencia del conductor al estar al volante con fatiga y bajo los efectos del alcohol; también está las condiciones climatológicas adversas que se presentan principalmente en la ruta a la sierra (nieve y lluvia) y en algunas partes de la costa (neblina y llovizna)por estas vías.

PEDIDO

El comandante Vargas hizo un llamado a los conductores para que reduzcan la velocidad, respeten las señales de tránsito y eviten maniobras imprudentes durante su viaje. También recomendó no manejar cansados o bajo efectos de alcohol, principales causantes de los siniestros fatales.